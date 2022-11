Il Napoli femminile nelle scuole di San Giorgio a Cremano

Il calcio femminile entra nelle scuole. Felpa blu e pantalone grigio griffato Jaked. Sorrisi a profusione e massima disponibilità. Una calciatrice pugliese e una giocatrice friulana, un difensore e un portiere, incontrano gli studenti e raccontano la loro esperienza sportiva, catturando curiosità e interesse. È andata in scena la seconda tappa del road show «Gesti di classe», progetto che il Comune di San Giorgio a Cremano, guidato dal sindaco Giorgio Zinno, ha deciso di sposare insieme al Napoli femminile in vista del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Un messaggio chiaro in direzione della parità di genere.

In sinergia con l’assessore alle pari opportunità, Simona D’Agostino, -vera e propria anima dell’iniziativa-, Martina Di Bari e Matilde Copetti, accompagnate dal responsabile alla comunicazione Gianluca Monti, si sono recate presso gli istituti Stanziale e De Filippo per incontrare gli alunni e dar vita ad una sfida social dall’hashtag particolarmente significativo: #gestidiclasse.

Per domenica 20 novembre, in occasione dell’ottava giornata di serie B, quando capitan Paola Di Marino e compagne affronteranno il Brescia (ore 14.30), è prevista la presenza degli studenti allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, per sostenere le partenopee lungo il difficile cammino verso l’ambita promozione. La formazione allenata dal tecnico francese Dimitri Lipoff proverà a riscattarsi, dopo il primo ko stagionale maturato in Emilia Romagna contro il Cesena, che ha agganciato (con il Cittadella) il club presieduto da Alessandro Maiello a quota 16 punti in classifica. Terzetto staccato di tre lunghezze dalla Lazio, capolista solitaria. Inizia, così, il tour de force fino alla sosta natalizia. Sono previste cinque partite in altrettante settimane (Brescia, Verona, Genoa, San Marino e Lazio).

Lunedì 21 novembre, sempre nell’ambito del progetto «Gesti di classe», allo stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano, si terrà una manifestazione alla quale prenderanno parte le studentesse insieme alla formazione under 12 del Napoli femminile.