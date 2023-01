Napoli femminile-Tavagnacco 6-0, azzurre scatenate con Pinna e del Estal

Punteggio tennistico. L’ex di turno Federica Veritti aveva annunciato alla vigilia l’importanza della gara e sapeva bene che si sarebbe trattato di una sfida dal sapore particolare. Il Napoli femminile travolge 6-0 il Tavagnacco allo stadio Giuseppe Piccolo. Fortino inespugnabile quello di Cercola, dove le azzurre di Dimitri Lipoff hanno costruito un significativo ruolino di marcia: sette vittorie in altrettanti incontri.

Tre gol per tempo. Nell’arco di quattro minuti Romina Pinna e la portoghese Adriana Gomes portano le padroni di casa sul 2-0. Elisa del Estal Mateu chiude la prima frazione (44’) con il suo sigillo (3-0). Sfiora la rete capitan Paola Di Marino di testa su punizione di Giulia Ferrandi: la palla finisce sul palo.

Nella ripresa il copione non cambia. Solo Napoli in campo. La croata Antonia Dulcic supera Lisa Jasmine Marchetti (55’). L’attaccante sarda (65’) e quella spagnola (82’) griffano le doppiette di giornata. Per il club presieduto da Alessandro Maiello ammontano a 33 i punti in classifica dopo il girone di andata.

In difesa della Memoria: le squadre si sono fermate al 21esimo per osservare un minuto di silenzio. Perché dal Binario 21 della stazione di Milano partirono venti convogli, deportando gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi di sterminio. Pochissimi fecero ritorno. Perché «se comprendere è impossibile, conoscere è necessario».