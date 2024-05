Napoli femminile-Ternana 0-0, le azzurre restano in Serie A

Ancora Serie A. Esultano e si abbracciano capitan Paola Di Marino e compagne. Le azzurre riescono nell’obiettivo stagionale, ovvero aver conquistato la salvezza tanto agognata, seppur arrivata con qualche brivido di troppo. Il gruppo guidato da Biagio Seno chiude la stagione allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola nel modo migliore, salutando così i tifosi partenopei.

Dopo la vittoria esterna in Umbria (1-2), il Napoli femminile si aggiudica lo spareggio con la Ternana delle ex Valeria Pirone, Sara Tui e Federica Di Criscio. Basta lo 0-0 tra le mura amiche per far calare definitivamente il sipario sulla stagione 2023-2024.

Finisce a reti inviolate nell’ultima domenica di maggio. La Ternana prova a colpire in almeno tre circostanze. Le padrone di casa guadagnano metri e abbozzano una reazione. Non cambia il copione nella ripresa. La spagnola Paloma Lazaro due volte vicino al vantaggio. Al triplice fischio festeggiano le azzurre la permanenza in Serie A.