Napoli femminile-Torres 3-0, le azzurre asfaltano le sassaresi

Due su due. E con lo stesso score. Il nuovo corso con Biagio Seno in panchina non tradisce le attese. Vittoria esterna sulla Ternana, successo interno con la Torres. Finisce sempre 3-0. Si decide tutto nella ripresa. Il Napoli femminile coglie un prezioso trionfo allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, grazie alle marcature della spagnola Elisa del Estal Mateu (55’), di capitan Paola Di Marino (70’) e della portoghese Adriana Gomes (89’).

Quadra trovata. Le azzurre si esprimono bene, il 4-3-1-2 funziona bene e sortisce gli effetti sperati. Tra i pali si accomoda Matilde Copetti al posto di Sabrina Tasselli.

Le sassaresi provano a dare fastidio in avvio con Samia Adam, ex dal doppio passaporto statunitense ed egiziano, che prima va al tiro, poi confeziona l’assist per Morena Iannazzo: controlla Copetti. Le padrone di casa impegnano Marica Deiana con l’attaccante portoghese. Le partenopee conducono le operazioni ma non trovano il varco giusto. Claudia Mauri serve Romina Pinna: blocca Deiana (32’). Produce molto la formazione napoletana ma raccoglie poco. Tripla occasione con del Estal, che colpisce il palo di testa, poi trova l’opposizione dell’estremo difensore isolano, infine calcia fuori. Di destro la conclusione di Sara Tui (43’). Si va al riposo sullo 0-0.

Cambia musica nel secondo tempo. Entrano Giulia Giacobbo e Sabah Seghir. Dalla punizione di Mauri arriva il colpo di testa vincente di del Estal. Ancora Adam dalla distanza trova una vigile Copetti. C’è gloria anche per la procidana Di Marino su palla inattiva: di testa il numero 5 raccoglie il suggerimento della marocchina Seghir. Chiude definitivamente la pratica l’imprendibile Gomes in contropiede, che semina il panico e fa scorrere i titoli di coda.