Napoli femminile-Torres, caccia aperta alla Lazio e al Cittadella

«Ci aspetta una partita difficile». Martina Di Bari avvisa capitan Paola Di Marino e compagne. Tante sono le insidie di Napoli femminile-Torres Sassari. «All’andata abbiamo faticato molto, strappando comunque i tre punti. Sicuramente non sottovaluteremo le avversarie di turno», afferma la calciatrice pugliese.

La vittoria esterna delle ragazze di Biagio Seno contro la Ternana ha dato nuovo slancio al gruppo azzurro. «Proveremo a dimostrare il nostro valore in casa». Si gioca domani mattina a Cercola (ore 11.30). Caccia aperta a chi precede le partenopee in classifica, ovvero Cittadella e Lazio, che distano rispettivamente uno e tre lunghezze. Vietato commettere ulteriori passi falsi, per sperare in un sorpasso in griglia ancora possibile.

«Sappiamo che ci precedono delle squadre forti ma sappiamo quanto valiamo e quanto possiamo dare per arrivare prime», dice convinta la giocatrice classe 2002, soddisfatta di essersi trasferita all'ombra del Vesuvio. «Sono felice della scelta che ho compiuto di venire a Napoli, dove ho trovato lo spazio che cercavo. Spero di aiutare le mie compagne per centrare l’obiettivo stagionale», conclude il numero 4.