Napoli femminile-Trento, inizia il girone di ritorno a Cercola

Seconda parte di stagione. Inizia domani mattina il girone di ritorno per il Napoli femminile, che affronterà il Trento a Cercola (ore 11). L’orario non è casuale, indicato per agevolare la trasferta delle avversarie. E poi subito dopo a seguire il lunch match degli azzurri di Luciano Spalletti.

«Ci ricordiamo ancora i due gol subìti all’andata», osserva Michela Franco alla vigilia del 16esimo turno di serie B. «Sicuramente dobbiamo fare molta attenzione», avverte la calciatrice di Ciriè, da poco 31enne. «Saranno i dettagli a fare la differenza», ammette il numero 27. «Non dobbiamo mollare di un centimetro», auspica la centrocampista azzurra. «Quella di domani è una partita da non sottovalutare. Entreremo in campo concentrate come sempre», afferma Franco.

Capitan Paola Di Marino e compagne si dichiarano pronte a non commettere disattenzioni. «Il nostro obiettivo è subire meno reti e a fine campionato vedremo quale sarà la difesa meno battuta», conclude la giocatrice classe 1992. Venti le convocate da parte del tecnico transalpino Dimitri Lipoff. Saranno assenti l’italo-irlandese Melissa Toomey e Lucia Strisciuglio.