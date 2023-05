Napoli femminile, un anno fantastico tra promozione e imbattibilità interna

Primati e vittorie. E una promozione da incorniciare e da raccontare. Con 74 punti conquistati in 30 giornate. Precedendo in classifica Lazio, Cittadella, Ternana e Verona. Annata magica per la compagine di Biagio Seno, che ha fatto la differenza quando è subentrato in panchina, prendendo il comando delle operazioni.

«Siamo stati bravissimi quest’anno», dichiara orgoglioso Alessandro Maiello. «Abbiamo azzerato tutto e siamo ripartiti di slancio. Abbiamo resettato e siamo soddisfatti di essere tornati in serie A», dice convinto il presidente del Napoli femminile. «È stata la vittoria di una società capace di rigenerarsi», ribadisce Maiello.

Anema e core. E’ la scritta che si legge sulle magliette indossate dalle ragazze in Friuli. «Nessuno regala niente, si gioca a calcio fino al 90esimo», aggiunge Lello Carlino. «Complimenti a Maiello per aver impiegato un solo anno per tornare in massima serie e a tutti i soci che hanno creduto in questo progetto che sta per arrivare al suo 20esimo anno di vita», sottolinea il presidente onorario.

Identità. «Non abbiamo perso la nostra anima, quella napoletanità che ci ha sempre contraddistinto e che permea questo gruppo di ragazze diventate vere e proprie partenopee», prosegue Carlino, che tiene a precisare un aspetto fondamentale. «Interessa portare il Napoli in alto, perché ha un blasone importante. Speriamo di dire la nostra in serie A», conclude fiducioso Carlino.

Capitan Paola Di Marino e compagne hanno stabilito un primato strabiliante: il Napoli femminile è l’unica delle 66 squadre di A e B che non ha mai perso in casa. Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola fortino inespugnabile.

Devono essere davvero orgogliose le azzurre, perché sono riuscite nel corso della stagione a mantenere inviolato il proprio campo, ottenendo in campionato 13 vittorie e due pareggi (contro Ravenna e Cittadella). A Fuorigrotta, infatti, ha perso il Napoli di Luciano Spalletti campione d'Italia.

Tra le mura amiche ha perso anche la Roma, che dominato la serie A femminile. E ancora sono finite ko in casa le neopromosse Frosinone e Genoa e anche Bari, Cagliari, Parma e Sudtirol, che si giocheranno la promozione nei playoff di serie B maschile.

Inoltre il Napoli femminile non ha mai perso in casa nemmeno in Coppa Italia: 1-1 il risultato dell'unica gara disputata quest'anno contro il Pomigliano.

E la chiave del successo è anche questa. Un gruppo compatto che non ha lasciato nulla al caso.