Napoli-Fiorentina, Covid tra i Viola: un positivo per Italiano

Domani pomeriggio andrà in scena al Maradona il match tra Napoli e Fiorentina, ottavi di finale della Coppa Italia che parte ora per gli azzurri di Luciano Spalletti. Le ore che precedono la gara, però, sono turbolente in casa viola: non solo la pesante sconfitta per 4-0 a Torino, ma anche una positività al covid scoperta prima della partenza per Napoli.

«ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al covid ad un tampone eseguito nella giornata di ieri» - si legge dal comunicato pubblicato attraverso i canali ufficiali viola - «La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti».