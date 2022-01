Italiano arrabbiato per Petagna: «Stavamo dominando, non si può»

«La soddisfazione più grande è aver ritrovato lo spirito che sembrava perso a Torino», così Vincenzo Italiano commenta la vittoria della Fiorentina in casa del Napoli. «Sono felice della reazione dei ragazzi soprattutto nel primo tempo: è stata una partita pazza con tante espulsioni, in parità numerica abbiamo fatto vedere tante cose poi in due minuti abbiamo subito un gol su palla nostra e una espulsione in un'azione dove potevamo essere più svegli. È stata una bella partita per chi l'ha vista, tanti gol e soddisfazione per il passaggio del turno. Ho ritrovato la mia squadra, non potevamo non reagire»

«Mi fa arrabbiare il gol preso da Petagna, loro erano in nove e non si può mandare una squadra ai supplementari con quella superiorità» ha aggiunto in conferenza. «Non lo riesco a mandare giù, stavamo dominando e loro erano in nove: potevamo evitarlo. Si poteva compromettere tutto, sono contento per il passaggio del turno e per la vittoria contro il Napoli. Ma dobbiamo arrivare fino a maggio, oltre a gioire bisogna analizzare e rivedere qualcosa che non va».