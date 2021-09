La Fiorentina è già carica per il Napoli: «Affronteremo la squadra migliore»

Tra le sorprese migliori di questo avvio di Serie A c'è sicuramente la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il neo allenatore viola - accostato anche al Napoli nell'ultima estate di domino per le panchine italiane, si è preso i complimenti di tutta la società. «Sono felice per quanto fatto fin qui» ha commentato il Ds dei toscani Daniele Pradé il giorno dopo la vittoria a Udine: «Ora abbiamo una settimana di tempo per prepararci alla gara contro il Napoli che in questo momento è la squadra migliore».

E proprio contro il Napoli di Spalletti, infatti, se la vedranno i viola la prossima domenica, prima della sosta. «Italiano sta facendo nascere un rapporto di empatia con la città, questo è quello che volevamo» ha raccontato Pradé al sito ufficiale. «Si respira una bella energia, siamo stati uniti anche nei momenti di difficoltà e questo ci ha reso più forti. A Udine è arrivata una vittoria importante perché sofferta. Abbiamo giocato contro una squadra forte fisicamente ed anche tecnicamente, sono tre punti importanti».