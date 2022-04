Fiorentina, a Napoli come con l'Inter: «Spalletti top, ma faremo parlare»

«Abbiamo lavorato bene, sarà una partita difficilissima contro una squadra che è in forma e che dall'inizio sapevamo che sarebbe stata tra le favorite». Vincenzo Italiano non fa voli pindarici, alla sua Fiorentina servirà una grande partita domani al Maradona. «Ci sarà un grande pubblico e dovremo essere pronti, come in Coppa. Il Napoli ci metterà in difficoltà. Vogliamo ottenere il massimo in questo finale di stagione, a partire da domani. Vogliamo fare una grande partita, per un ulteriore step di crescita. Il Napoli ha tanti giocatori di esperienza e qualità, servirà massima attenzione e ci giocheremo le nostre carte».

«Hanno un grande centrocampo. Gol subìti in trasferta? Chi prende pochi gol lotta per vincere lo scudetto» ha continuato in conferenza stampa. «Con Luciano Spalletti c'è grande stima, è un grandissimo allenatore e lo sta dimostrando. Ha portato il Napoli a un livello altissimo. È uno dei più bravi in Italia. Non so come ci affronterà domani, cercheremo di far parlare di noi a fine partita. Sono rimasto stupito dalla personalità che abbiamo messo in campo a San Siro contro l'Inter, domani servirà la stessa cosa».