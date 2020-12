Da giugno 2012 a gennaio 2013, Antonio Floro Flores ha vestito la maglia del Granada. 10 presenze in campionato e due in coppa, con un solo gol segnato: non esattamente il bottino migliore per un attaccante. E infatti il napoletano ricorda quell'esperienza in maniera tutt'altro che positiva. «Non ho ricordi bellissimi di quel peridio perché è stata un esperienza molto negativa per me. Tutto legato al fatto che non ero pronto psicologicamente per un’esperienza del genere. Quella è stata una scelta un po’ affrettata, frutto di un momento difficile che stavo vivendo a Udine: dovevo andare via e ho scelto la prima cosa che c’era in quel momento».

Al netto dei problemi calcistici, però, quella a Granada, prossimo avversario del Napoli ai sedicesimi di Europa League, è stata un'esperienza che Floro Flores ricorda con piacere. «Mi è sembrato di tornare a vivere al Sud Italia. La gente vive di calcio. Nell'anno in cui ho giocato io avevano quasi sempre lo stadio tutto esaurito. E infatti penso proprio sia un vero peccato che la gara contro il Napoli non si potrà giocare con i tifosi. Per gli azzurri, abituati allo stadio di Fuorigrotta, non sarebbe certamente un peso, ma il colpo d'occhio sarebbe stato sicuramente molto bello». E poi c'è la città. «È davvero molto bella da visitare. Basti pensare che mio cognato era venuto lì con me e si è fermato a vivere a Granada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA