Napoli Futsal, Arillo è l'uomo in più: «Ma contano solo i tre punti»

Un grande Napoli Futsal. Settima sinfonia per gli azzurri, protagonisti indiscussi in serie A. Il presidente Serafino Perugino dedica la vittoria maturata sulla Came Dosson (6-3) a Fulvia Frallicciardi, venuta a mancare in questi giorni, anima e cuore della Nave di Serapo.

Travolgenti sul parquet. Il paraguaiano Javier Adolfo Salas, Massimo De Luca e le doppiette di Attilio Arillo e Rodolfo Fortino demoliscono gli avversari di turno. «Sapevamo che la Came Dosson pressa forte, a poco a poco i veneti hanno allentato la presa e noi abbiamo palleggiato meglio, trovando tante opzioni per giungere a rete», spiega il tecnico madrileno David Marìn. «Con il poker ad inizio secondo tempo c’è stata tranquillità e da lì in poi una sfida differente rispetto all’inizio», ammette l’entrenador classe 1971.

Sfavillante la prova dello scugnizzo di Pianura. «Grandissima prestazione, stiamo bene», osserva il numero 9. «Siamo riusciti a vincere davanti al nostro pubblico. La Came è un avversario ostico, abbiamo preparato la gara in dettaglio», afferma il laterale classe 1994. Gruppo compatto e organico di assoluto livello. «I gol arrivano, avendo in organico grandi campioni come Salas e De Luca», sottolinea Arillo, che ha impreziosito la sua performance. «Sono contento della doppietta e del successo». E poi un sombrero fantastico. «Contano maggiormente i tre punti, testa ora all’impegno di mercoledì 16», conclude Arillo.

Sarà super derby in Coppa Divisione contro il Real San Giuseppe (ore 20). Gara unica per gli ottavi di finale al PalaCoscioni (Nocera Inferiore). Poi toccherà affrontare al PalaOlgiata l’Olimpus Roma (ore 18) sabato 19 novembre (ottava giornata), infine la chiusura di novembre a Cercola venerdì 25 contro la Sandro Abate Avellino per il nono turno di serie A (ore 20.30).