Napoli Futsal, ecco l'asso argentino Cristian Borruto

Numeri, classe e gol. Arriva a Napoli l'argentino che tutti aspettavano. Il club presieduto da Serafino Perugino si regala un acquisto fantastico, un colpo di mercato che rafforza le ambizioni dei ragazzi di David Marìn. Sbarca all’ombra del Vesuvio un campione del mondo, il miglior bomber della storia della Selección ai Mondiali. Cristian Borruto vestirà la maglia azzurra e contribuirà a realizzare il sogno scudetto.

Titi, il cobra. Il suo un palmares sontuoso: poker di tricolori, Coppa Italia e Supercoppa. Senza dimenticare la Uefa Futsal Cup. «Sono felice di venire al Napoli», dichiara entusiasta il pivot classe 1987. «Per noi argentini è una città magica, si respira aria di casa», ammette il giocatore di Avellaneda, uno dei più forti in circolazione. Innesto che impreziosisce un organico già inappuntabile. «La squadra è fortissima, ritrovo tanti compagni e non vedo l’ora di scendere in campo», afferma la new entry.

Regalo di Natale. Nel 2008 la prima esperienza nel Belpaese con il Napoli calcio a 5. Fulvio Colini lo accoglie a Montesilvano l’anno successivo e inizia a vincere sul parquet. Sei mesi all’Inter Movistar e poi Acqua & Sapone. Segue il triennio al Pescara. Con l’Italservice Pesaro domina la scena. Infine la parentesi al Boca Juniors. Inizi con l’Independiente fino a vincere il Mondiale con l’Albiceleste nel 2016 e la Coppa America nel 2022.

Top player. «Parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo», asserisce convinto il presidente Perugino. «Ha vinto tutto, lo hanno cercato in tanti ma ha preferito venire qua da noi». Novità non da poco. «Con Borruto abbiamo un organico davvero di primissimo livello», argomenta il patron partenopeo. «Ora tocca alla squadra far parlare il campo, come ha fatto fino ad ora benissimo in questa prima parte di stagione», conclude Perugino.