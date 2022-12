Napoli Futsal-Feldi Eboli, derby spettacolo a Cercola

«Che lo spettacolo abbia inizio». È il titolo di richiamo per lanciare il derby tra Napoli Futsal e la Feldi Eboli. La capolista affronta la terza forza del campionato in un match che si annuncia scoppiettante sul parquet di Cercola. Sale la febbre del sabato sera (ore 18) e il duello tra i nazionali Attilio Arillo e Vincenzo Caponigro accenderà il confronto.

Show e inversione di campo. Prima della gara (decima giornata di serie A) si esibirà per la prima volta in Italia il corpo di ballo di Maria Olivia e Mario Guadagno, mentre durante l’intervallo toccherà a Ivan Granatino allietare tifosi e presenti. Il suo nuovo singolo «Chesta Notte» è un vero successo e sta spopolando via social. Ad agosto «Obsesión, ‘Nterra Margellina», rivisitazione in chiave partenopea del noto brano degli «Aventura», ha totalizzato svariati milioni di visualizzazioni su YouTube e su Spotify.

PalaSele indisponibile. Da calendario si sarebbe dovuto giocare in casa delle volpi. Capitan Fernando Perugino e compagni ospitano i salernitani, che si sono resi protagonisti nella Uefa Champions League. Attenzione altissima per i ragazzi di David Marìn, che dovranno misurarsi con i vicecampioni d’Italia in carica. «ll team di Salvatore Samperi è una squadra fortissima e lo stanno dimostrando sia in campionato sia a livello internazionale», avverte alla vigilia l’allenatore di Madrid.

«Il Napoli ha sicuramente ritrovato il passo giusto dopo la vittoria con la Sandro Abate Avellino, ma dobbiamo affrontare al massimo questo avversario per uscire con i tre punti», auspica il tecnico classe 1971. Finalmente si rivede il bomber-pivot, pronto a dare il suo contributo. «Ritrovare in avanti Rodolfo Fortino è sicuramente un vantaggio enorme per il nostro modo di giocare», prosegue Marìn. «La Feldi Eboli dispone di giocatori di qualità, ma vogliamo sfruttare il fattore campo per continuare a tenere la leadership del campionato», asserisce l’entrenador spagnolo.

Distacco. Azzurri in vetta a quota 24 punti, ospiti a 19. «I gol segnati mi rendono felice. Tutto è frutto di un lavoro eccellente che sta facendo la squadra», dichiara l’ex di turno Arillo. «Eboli va solo applaudita per quanto di buono ha fatto finora, è tra le favorite per lo scudetto in un anno in cui l'Italservice Pesaro ha perso questo dominio. Noi vogliamo restare al comando», conclude convinto lo scugnizzo di Pianura.