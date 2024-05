Napoli Futsal-Feldi Eboli, super derby per i playoff

Appuntamento atteso. Iniziano domani i playoff ad Aversa (ore 18). E sarà super sfida ai quarti tra Prezioso Casa Napoli Futsal e Feldi Eboli. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (canale 257).

Momento importante. «Avremmo potuto fare di più nel finale di stagione, la seconda posizione ci è sfuggita per un punto», dichiara il tecnico plurititolato Fulvio Colini. Gli azzurri hanno chiuso la regular season al terzo posto, centrando 8 risultati utili nelle ultime 9 giornate, riportando 7 successi. Un ruolino di marcia impressionante, che ha aumentato la consapevolezza e la fiducia nel gruppo. «Bisogna anche ammettere, però, che la L84 ha terminato con 7 vittorie perentorie», ricorda il coach classe 1957.

Considerazioni. «Lavoriamo insieme soltanto da 8 mesi, ci vogliono almeno due anni per un progetto serio», ammette l’allenatore romano, ex Italservice Pesaro. «Abbiamo ottimizzato una Coppa Italia in maniera entusiasmante. Adesso però viene il bello: i playoff sono sempre durissimi. Affrontiamo i campioni d’Italia con umiltà, sono molto forti ma noi siamo consapevoli della nostra forza», asserisce fiducioso.

Mercato. «Non ci nascondiamo dietro le tante emergenze. La squadra è giovane con tanti ragazzi napoletani, abbiamo fatto un buon percorso», argomenta Colini. «Occorre una forte componente mentale per affrontare questo tipo di competizione a rapido svolgimento», tiene a precisare.

Derby campano. «Si affrontano due squadre ai vertici del futsal nazionale: da un lato i detentori dello scudetto, dall’altro i vincitori della Coppa Italia. Sarà un appuntamento delizioso per gli appassionati, con la speranza di appagare i nostri tifosi», confida lo Special One del calcio a 5.

2022-2023. «Lo scorso anno ho visto le semifinali, simpatizzavo di più per la Feldi, in quanto ero in trattativa molto avanzata con i rossoblu, poi è andata diversamente», svela l’allenatore capitolino. «I playoff sono un campionato a sé, un tabellone di 8 squadre e nessuno sa come si potrà sviluppare. Tutti i valori saranno rimescolati», annuncia Colini.

Precedenti. «Non vale il pregresso. Tutto può essere confermato o messo in discussione. Attendiamo questa gara, consapevoli che sarà molto difficile», conclude Colini. Nei due confronti disputati in campionato il Prezioso Casa Napoli Futsal ha vinto in trasferta per 2-3 e ha pareggiato 3-3 in casa, in rimonta. Già nella passata stagione le due compagini si sono affrontate nei playoff. Ebbe la meglio la Feldi Eboli, che in gara 3 riuscì a strappare il pass per la finale.

Vigilia. «Finalmente i playoff. E’ il momento più importante della stagione», afferma capitan Fernando Perugino. «Il campionato è stato molto equilibrato, tutti gli avversari sono temibili.

Saranno playoff difficili con rivali insidiosi», precisa il leader partenopeo.

Parquet. «Ci misuriamo con i campioni d’Italia in carica: le volpi sono fortissime, sia in campo che a livello mentale», riferisce il difensore classe 1996. «Dovremo dare il massimo per superare i quarti. Ci aspettano due o tre sfide davvero complicate contro una compagine che conosciamo, di cui non abbiamo paura», fa sapere il figlio d’arte.

«Dobbiamo dimostrare di essere più forti, in casa e fuori. Ci potranno dare una mano i nostri tifosi tra le mura amiche, ma sono sicuro che ci seguiranno anche ad Eboli: il loro affetto non mancherà neanche domani. Il passaggio del turno è l’unica cosa che conta», chiosa Fernando Perugino, premiato a Palazzo San Giacomo a fine marzo per il trionfo della Coppa Italia.