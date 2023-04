Napoli Futsal-Feldi Eboli 2-3, le volpi si prendono derby e primato

Primato solitario. Derby rossoblu al PalaSele e mutano gli equilibri in classifica. Dopo il pareggio infrasettimanale con la Meta Catania (2-2), matura la prima sconfitta per i ragazzi di Nicola Ferri, che scivolano al secondo posto (50). Napoli Futsal-Feldi Eboli finisce 2-3 con le volpi che scavalcano gli azzurri (52).

Inversione di campo e momento no per capitan Fernando Perugino e compagni. Mateus ruba palla, velo di Attilio Arillo (ex di turno) e Humberto Honorio insacca (5’53”), rispondendo alla rete iniziale di Carlos Henrique Dal Cin (3’29”). L’estremo difensore si proietta in avanti e trafigge il collega Lorenzo Pietrangelo. La Feldi si riporta nuovamente in vantaggio (2-1) con il tacco di Guilhermao (9’49”), frutto di un contropiede orchestrato dal numero 10. Protagonista il portiere classe 1992 con almeno due interventi decisivi su Javier Adolfo Salas e Rafinha.

Cartellino rosso per l’entrata dura su Rodolfo Fortino da parte di Guilhermao: inevitabile l’espulsione diretta (18’17”). Da posizione ravvicinata Rafinha la spinge dentro e gli azzurri capitalizzano, sfruttando la superiorità numerica: 2-2 (19’15”).

Nella ripresa il gol del centrale difensivo Venancio Cini Baldasso (29’30”) regala tre punti preziosi e il sorpasso in griglia. Vano l’assalto del Napoli con il bolide di Mateus a 10 secondi dal gong e la conclusione sul fondo di Mancha a 4 secondi dallo scadere.