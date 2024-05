Napoli Futsal-Feldi Eboli 4-4 dopo i tempi supplementari

Derby spettacolo. Su Sky Sport va in onda un vero show. E i tifosi campani del calcio a 5 ringraziano, perché il primo confronto playoff tra Prezioso Casa Napoli e Feldi Eboli finisce 4-4 all’overtime. Non bastano i canonici 40 minuti sul parquet, ma al PalaJacazzi si disputano anche i tempi supplementari. Sotto di due reti, capitan Fernando Perugino e compagni rimontano e arpionano un prezioso pareggio ad Aversa a 30 secondi dallo scadere, grazie alla rete del brasiliano Diego Mancuso e all’autogol di Venancio.

Notizia della domenica. In mattinata viene comunicato il rinnovo di Fulvio Colini all’ombra del Vesuvio anche per il 2025. Prosegue il rapporto tra il club presieduto da Serafino Perugino e lo Special One, che al suo primo anno nell’urbe di Partenope ha già messo in bacheca la Coppa Italia.

Si sceglie la continuità. «Andiamo avanti con fiducia», dice il tecnico romano.

Gara 1. Ed è proprio il centrale difensivo rossoblu a sbloccare il match (3’49”). Due minuti dopo arriva la replica di Marco Ercolessi: sinistro preciso all’incrocio dei pali e 1-1 sul tabellone (5’45”). La ripresa si apre con tre interventi di Jurij Bellobuono. Passa in vantaggio il Napoli con Cristian Borruto, complice la deviazione di Vincenzo Caponigro sugli sviluppi del calcio d’angolo: 2-1 (28’48”). Lucas Braga rimette in carreggiata la compagine di Salvatore Samperi, firmando il momentaneo 2-2 (33’43”).

Supplementari. Tornano al comando gli ospiti con il pivot numero 13, autore di una doppietta: 2-3 dopo 47 secondi. Nel secondo tempo Francesco Liberti realizza il 2-4 a porta spalancata. Colini si affida a Massimo De Luca come portiere di movimento. Accorcia Mancuso e l’autogol di Venancio chiude senza vincitori gara 1 quarti playoff. Prossimo appuntamento giovedì 16 maggio (ore 20.30) al PalaSele.