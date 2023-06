Napoli Futsal-Feldi Eboli, Cacau striglia gli azzurri: «Dobbiamo giocare con un'altra testa»

Bella per la finale. Si deciderà a gara 3 il derby campano. E chi prevarrà tra Napoli Futsal e Feldi Eboli troverà l’Olimpus Roma nel match che vale il tricolore. Martedì 6 giugno (ore 20.30) servirà tanto cuore, come quello mostrato da Attilio Arillo in gara 2. A Cercola in palio un pezzo di stagione e l’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per la gioia dei tanti appassionati di calcio a 5.

Il direttore tecnico Cacau analizza il ko rimediato da capitan Fernando Perugino e compagni. «I primi 180 secondi hanno cambiato il volto della gara. La squadra non è scesa in campo con la giusta concentrazione. Abbiamo concesso troppo spazio agli avversari», avverte il dirigente sudamericano. Gara complicata, subito in salita e timeout chiamato dopo 3 minuti. «Il Napoli ha provato a reagire in maniera graduale.

Abbiamo avuto tante occasioni anche in 5 contro 4», ricorda il dt sudamericano. «Abbiamo provato a riprendere la partita ma abbiamo avuto qualche difficoltà», ammette.

Volpi. «La Feldi Eboli è una grandissima squadra, difficile da affrontare», osserva Cacau. Prestazione perfetta quella dei ragazzi di Salvatore Samperi. «Nel primo tempo abbiamo trovato di fronte un grandissimo Carlos Henrique Dal Cin». Un vero muro l’estremo difensore classe 1992. «Il Napoli deve giocare con un'altra testa», ribadisce il direttore tecnico, scusandosi per lo scivolone rimediato.

48 ore per recuperare. «Assicuro che martedì 6 giugno sarà un’altra partita e giocheremo in modo diverso». Cercola si appresta a diventare nuovamente una bolgia azzurra. «Il Napoli darà tutto per regalare una gioia ai tifosi», conclude fiducioso Cacau.