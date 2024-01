Napoli Futsal-Fortitudo Pomezia, venerdì sul parquet

Venerdì sul parquet. Scatta la seconda parte della stagione regolare con Napoli Futsal-Fortitudo Pomezia. In diretta sul canale YouTube di Sky Sport e su Futsal Tv la 16esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno (ore 20.30). Dopo la vittoria domenicale maturata ad Aversa contro l’Italservice Pesaro, capitan Fernando Perugino e compagni puntano al secondo successo consecutivo al PalaJacazzi.

Secondo posto da difendere. Due gli squalificati per i padroni di casa: Tommaso Colletta e il paraguaiano Javier Adolfo Salas. All’andata terminò 4-4. Maurizio Grassi è il nuovo coach della compagine laziale.

Vigilia. «Ci sono stati alti e bassi. Domenica finalmente è arrivata la prima vittoria casalinga con Pesaro. Ci aspetta un girone di ritorno complicato: dobbiamo migliorare il trend tra le mura amiche e mantenerlo in trasferta», dichiara Nicola Ferri, vice allenatore del Napoli.

Avvio. «C’è stato un momento in cui abbiamo cercato di capire cosa chiedesse Fulvio Colini in campo. Ora siamo più uniti e la squadra gioca sempre meglio, seguendo le idee del mister», osserva Ferri.

Punto di riferimento. «Far giocare i giovani è fondamentale per l’economia della società e per il lavoro che si fa quotidianamente. Speriamo ci daranno soddisfazione», auspica fiducioso Ferri.

Fortitudo. «Sarà una partita complicata con tante insidie. Pomezia ha cambiato allenatore e sarà molto motivata. Dobbiamo proseguire per la nostra strada. All’andata fu una gara molto strana, vincevamo 4-1, ma commettemmo troppi errori individuali. La classifica attuale non rispecchia a pieno il loro valore degli avversari», conclude Ferri.

Atto secondo. In conferenza stampa interviene anche Vinicius Duarte. «Purtroppo abbiamo riscontrato delle difficoltà in casa ma ora dobbiamo cercare continuità per restare in alto.

Abbiamo bisogno di punti», spiega l’italo-brasiliano.

Equilibrio. «Il campionato è difficilissimo ma noi siamo una bella squadra e ci prepariamo per i momenti importanti della stagione», assicura il classe 1982.

Esperienza. «Il mio compito non è solo giocare ma aiutare i ragazzi, soprattutto i giovani», tiene a precisare l’universale.

Match. «Il Pomezia è una grande squadra, si è rinforzata e sarà una gara difficile. Dobbiamo essere concentrati tutta la partita per fare il bis in casa», chiosa Duarte.