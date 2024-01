Napoli Futsal-Fortitudo Pomezia 6-0, che show al PalaJacazzi

Sul velluto. E con un risultato tennistico. PalaJacazzi in festa per la seconda vittoria consecutiva di capitan Fernando Perugino e compagni. E’ iniziato nel migliore dei modi il 2024 per i ragazzi di Fulvio Colini, che consolidano il secondo posto in classifica. Con un roboante 6-0 il Napoli Futsal travolge la Fortitudo Pomezia e inaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno.

Festival del gol. Due argentini, un brasiliano e un partenopeo trafiggono Daniele Gattarelli. Apre le marcature nel primo tempo Luca Javier Bolo (15’07”). Nella ripresa i padroni di casa calano la cinquina: doppietta a firma di Diego Brandao Martins Mancuso (24’ e 29’22”), bis di Cristian Borruto (34’43” e 36’43”), chiude definitivamente il match Luca De Simone (39’14”).

Due gli ex dell’incontro: Francesco Molitierno e Paolo Cesaroni. Due gli espulsi per i laziali: Michal Raubo per doppia ammonizione (28’15”) ed Eduardo Alano Farias Dudu, che rimedia un rosso diretto (31’52”).

Aversa azzurra. Tiene inviolata la sua porta Jurij Bellobuono. Dopo il successo domenicale con l’Italservice Pesaro (3-0), ecco un’altra prova interessante e convincente per il club presieduto da Serafino Perugino.

Friday Night. Nonostante gli squalificati Tommaso Colletta e Javier Adolfo Salas, e con Marco Ercolessi non ancora al top della condizione, gli azzurri si aggiudicano con pieno merito l’anticipo serale.

Traversa e rete. Ecco gli episodi chiave nei primi 20 minuti di gioco. Vinicius Duarte mette a sedere il suo marcatore e di sinistro calcia all’incrocio: la palla colpisce l’architrave della porta. Graffia Bolo di sinistro e sigla così la sua seconda segnatura all’ombra del Vesuvio.

Manita. De Simone crea scompiglio in area e mette Mancuso nelle migliori condizioni per colpire (2-0). Finisce anzitempo la gara di Raubo per il fallo compiuto ai danni di Massimo De Luca. Raddoppia il pivot carioca, sfruttando a dovere la superiorità numerica: 3-0 e forbice allungata tra le compagini sul parquet. Maurizio Grassi decide per il portiere di movimento, ma Borruto punisce il Pomezia. Dalla distanza il sudamericano non perdona. E il connazionale di Maradona replica da posizione molto più ravvicinata. Chiude le ostilità De Simone, dopo l’assist fornito in avvio del secondo tempo.

Sicilia. Il Napoli tornerà in campo mercoledì prossimo contro la Meta Catania (ore 16).

Sarà la prima trasferta lontano dalle mura amiche.