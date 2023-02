Napoli Futsal-Italservice Pesaro 5-2, azzurri da copertina con Borruto

Domenica azzurra. E di grandi emozioni e splendidi successi. Il Napoli di Luciano Spalletti dispensa un 3-0 con il duo Ko: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Nuovo conio e nuova ditta del gol. Le ragazze di Dimitri Lipoff stendono a Cercola il Trento 2-1 con la doppietta della spagnola Elisa del Estal Mateu. Capitan Paola Di Marino e compagne sempre più arrembanti e in rampa di lancio. Il PalaBarbuto brulica di pallanuotisti per il derby della palla a spicchi: presenti il direttore tecnico Pino Porzio, l’allenatore Roberto Brancaccio e il dirigente Gianni Grieco sul fronte Posillipo, Andrea Scotti Galletta (Waterpolo Napoli Lions), Mimmo Mattiello (Ischia Marine Club), Francesco Altomare, Marcello Calì, Alessandro Zizza e Daniele Cerchiara (Canottieri) ad assistere alla super sfida con Givova Scafati, vinta di misura dalla Gevi Napoli (71-69).

Chiude il palinsesto sportivo l’affermazione del Napoli Futsal sull’Italservice Pesaro ad Aversa. Vetrina su Sky per capitan Fernando Perugino e compagni, che piegano i campioni d’Italia 5-2 al PalaJacazzi. Decidono la tripletta dell’argentino Cristian Borruto (12’59”, 18’02”, 37’45”) e la doppietta dell’universale brasiliano Mateus Neuhaus Garcia (28’31” e 35’42”). Per la compagine di Fulvio Colini a segno Murilo Schiochet in avvio di gara (2’27”) e il pivot Diego Pires (14’04”). Il club presieduto da Serafino Perugino sale a quota 45 punti. La visita a Castel Volturno ha galvanizzato il patron, il capitano e il tecnico David Marìn. Napoli da copertina.