Napoli Futsal, Juan Adrian Salas ritrova in azzurro il fratello Javier Adolfo

Fratelli sul parquet. Ma anche nella vita. Si ricongiungono all’ombra del Vesuvio Juan Adrian e Javier Adolfo Salas. Il più grande dei due, classe 1990, è denominato Cholo. Il più piccolo di tre anni, invece, Cholito (1993). Universale il primo, laterale il secondo. Lotteranno per gli stessi colori e giocheranno per la prima volta insieme.

Mercato in entrata. Dopo Gennaro Galletto e Diego Mancuso, sbarca nell’urbe di Partenope un altro talentuoso player, motivato a vincere con le indicazioni di Fulvio Colini, Special One delle panchine.

«Questa città è meravigliosa, arrivo in un club che ha voglia di competere ad altissimi livelli ed è la mia stessa ambizione», assicura la new entry. «Giocare con mio fratello è stato uno dei motivi che mi hanno spinto a scegliere Napoli», dice il nazionale paraguaiano, argento nella Coppa America nel 2022. «Non era mai accaduto e ho tanta voglia di vincere qualcosa insieme a lui», promette fiducioso Juan Adrian, desideroso di lasciare il segno.

Inizia con l’Asuncion, indossa le maglie di Napoli e Isef Poggiomarino. Poi il passaggio alla Lazio dal 2011 al 2013. Torna in patria e conquista la Coppa Libertadores col Cerro Porteño nel 2016. Nuovamente a Napoli con il Lollo Caffè, successivamente Meta Catania ed El Pozo Murcia. Vince la Coppa Italia al PalaVesuvio con il Real San Giuseppe (insieme a Gennaro Galletto che ritrova in azzurro). Ha scelto una maglia pesante, la numero 20, ereditata da Rodolfo Fortino, che è approdato all’Olimpus Roma.

«Abbiamo ammirato Juan Adrian in tanti anni in Italia e avere insieme i due Salas sarà un problema per chi dovrà affrontarli», chiosa il direttore generale Pasquale Scolavino.