Napoli Futsal-L84 7-1 con un super Borruto al PalaJacazzi

Il valore dello sforzo e lo stimolo del successo. Accettano il guanto di sfida capitan Fernando Perugino e compagni e non si sottraggono. Si vendicano prontamente, pareggiano i conti e allungano la serie playoff. Si deciderà in gara 3 l’accesso in finale, perché i ragazzi di Fulvio Colini si prendono la rivincita sui neroverdi di Alfredo Paniccia. Prezioso Napoli Futsal-L84 termina 7-1 con un super Cristian Borruto, autore di una cinquina devastante (16’18”, 25’32”, 26’47”, 34’27”, 35’55”).

Show su Sky Sport, spettacolo colorato al PalaJacazzi di Aversa. Straordinario mattatore di serata il bomber argentino classe 1987, che marca la differenza soprattutto nella ripresa. Apre il match Marco Ercolessi (15’50”), chiude il primo tempo sul punteggio di 3-0 il mancino partenopeo Massimo De Luca (17’42”), che aveva caricato il gruppo alla vigilia in conferenza stampa. Un vero amuleto il numero 7. Accorcia in avvio del secondo tempo Giuliano Fortini (20’52”), unico squillo dei piemontesi nell’arco dell’incontro. Vigila a dovere Jurij Bellobuono, in completo rosso.

Settebello azzurro. A vele spiegate la formazione di casa, che riscatta il 7-2 dell’andata. Napoli padrone incontrastato del parquet nell’ultimo venerdì di maggio. Prova di forza e reazione convincente. E ora la bella, martedì 4 giugno (ore 20) al PalaMaggiore di Leinì, a decidere chi tra campani e piemontesi accederà all’ultimo atto della stagione, quello più importante.