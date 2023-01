Napoli Futsal-L84, Epifania sul parquet

Epifania sul parquet. Il 2023 inizia così, con la novità Cristian Borruto e con la 15esima giornata a Cercola. I ragazzi di David Marìn affronteranno domani sera L84 (ore 20.30), affidandosi al bomber argentino che indosserà la maglia numero 22, proprio come Ezequiel Lavezzi.

Genio e sregolatezza. Non si nasconde il campione del mondo, spiegando la scelta della camiseta azzurra. «Mi considerano loco: tutti dicono che sono un po’ pazzo e perciò l’ho presa. La stessa del Pocho, amatissimo in città», osserva il classe 1987, nato nell’anno del primo scudetto all’ombra del Vesuvio con Diego Armando Maradona leader incontrastato. «Sono qui per conquistare lo scudetto insieme ad Humberto Honorio, Massimo De Luca e Adolfo Javier Salas, che già conosco, e con i fortissimi italiani della squadra», dichiara l’ex giocatore del Boca Juniors.

Sogno tricolore. «Ai tifosi dico che lotteremo per il titolo, ci proveremo fino alla fine per loro e per gli sforzi fatti dal presidente Serafino Perugino», assicura convinto il cobra. «La mia voglia di far gol e di vincere è sempre la stessa», ammette Borruto. «La prima volta che sono arrivato in Italia è stato a Napoli. Sono contento di essere tornato. Venire qui per un argentino è come sentirsi nel nostro paese, me l’hanno detto in tanti», conclude l’insaziabile goleador di Avellaneda.

Ultima del girone d’andata: Napoli Futsal già campione d’inverno con il miglio attacco e la miglior difesa. «Il nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti. Percorso quasi intatto, fatta eccezione per la sconfitta con l’Olimpus Roma. Siamo fiduciosi e proiettati ai prossimi risultati», dice in conferenza stampa il capitano Fernando Perugino.

Classifica. «I punti raccolti non sono un caso. Abbiamo saputo reagire alle difficoltà, siamo stati bravi a ribaltare il punteggio quando ci siamo trovati in svantaggio e siamo stati abili a sopperire alle numerose assenze con il nostro roster di qualità», asserisce il centrale difensivo partenopeo.

Marcio Ganho out. «Mi ha sempre guardato le spalle in questi cinque anni. Il suo rendimento e il suo valore sono noti. Siamo sicuri che tornerà più forte di prima. E’ un grande professionista e un valido ragazzo. Speriamo di dedicargli qualcosa di importante a fine anno», promette Perugino.

Soluzioni. «Molteplici le carte che mister Marìn può calare in corso d’opera. E’ una stagione lunga e difficile. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida», argomenta il figlio d’arte.

Ex di turno. «Luis Turmena ha giocato con noi cinque anni: è un amico, un fratello maggiore, un esempio e sta dimostrando il suo valore anche quest’anno. Lo aspettiamo a braccia aperte. Sarà difficile marcarlo e giocarci contro», avverte alla vigilia il capitano del Napoli Futsal.

Sport e spettacolo. Momento musicale e non solo. Il mini concerto di Nancy Coppola durante l’intervallo e il corpo di ballo di Maria Oliva e Mario Guadagno. «Palazzetto sempre gremito, coinvolgimento pieno e tifosi trascinatori», conclude il difensore classe 1996. Nella calza il Napoli Futsal vuole solo i tre punti.