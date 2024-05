Napoli Futsal-L84, gara 2 semifinale playoff al PalaJacazzi

Stringere i denti e serrare i ranghi. Capitan Fernando Perugino e compagni devono riscattare il 7-2 di sabato scorso in Piemonte e sfruttare il fattore interno per allungare la serie playoff a gara 3. Prezioso Casa Napoli Futsal affronta L84 domani sera (ore 20.30) al PalaJacazzi di Aversa. Vista l'importanza della posta in palio, la sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 202).

Venerdì sul parquet. «Conta solo vincere», dichiara Massimo De Luca. I ragazzi di Fulvio Colini devono subito voltare pagina e ripartire di slancio. «All’andata è stata la nostra peggiore prestazione dell’anno, abbiamo sbagliato veramente tutto, ma per fortuna possiamo porre rimedio», dice fiducioso in conferenza stampa il mancino partenopeo.

Gara 2. «Abbiamo analizzato il match di andata e ci sono poche cose da salvare», osserva il laterale classe 1987. «Tra le mura amiche speriamo di fare tutt’altra partita domani», auspica fiducioso il numero 7. «Siamo pronti a ribaltare la serie, non abbiamo alternative.

Speriamo di regalare una grande gioia ai tifosi e alla società», avverte alla vigilia del delicato confronto il giocatore napoletano.

Fattore campo. Gli immancabili supporters cercheranno di sospingere i propri beniamini verso il successo. Per l’occasione il club presieduto da Serafino Perugino invita tutti i sostenitori ad indossare una maglia azzurra, al fine di creare nel palazzetto una atmosfera magica che possa aiutare la squadra ad imporsi.

Analisi. «Non si può pensare di vincere tutte le gare ai playoff, l’anno scorso abbiamo vinto la prima e poi perso gara 2 e gara 3», ricorda De Luca, che invita il gruppo ad una prova d’orgoglio.

Marcature. «Quest’anno ho segnato meno rispetto alla passata stagione, ma ciò non mi tocca tanto: conta la prestazione della squadra. Chi segna è relativo», conclude il goleador azzurro.