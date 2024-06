Napoli Futsal-Meta Catania 5-3 in finale scudetto gara 1

Perfezione rasentata. Ben visibile la mano di Fulvio Colini, che ha saputo preparare nel migliore dei modi il primo round della finale scudetto. Schemi efficaci, automatismi precisi, movimenti impeccabili, transizioni micidiali. Tutto è servito alla vittoria di capitan Fernando Perugino e compagni. E così in un PalaJacazzi brulicante di emozioni e vestito a festa, il Prezioso Casa Napoli Futsal batte la Bricocity Meta Catania 5-3 con la marcatura del brasiliano Diego Mancuso (6’47”) e le doppiette degli argentini Cristian Borruto (17’48” e 38’10”) e Lucas Bolo (19’43” e 31’50”). Per gli isolani a segno il mancino Luis Felipe Naibo Turmena (6’13”), Carmelo Musumeci (30’25”), con l’autogol dell’ex Boca Juniors, River Plate e San Lorenzo.

Sky Sport. Grande spettacolo televisivo, show emozionante ad Aversa, dove passano in vantaggio gli ospiti con Turmena, ex di turno, che ha vestito la maglia azzurra dal 2018 al 2022, vincendo una Coppa Italia in A2. «Vamos», dice ai suoi il numero 17 sudamericano.

Finta, si accentra e scarica il bolide, che buca Jurij Bellobuono in completo rosso. Il portiere partenopeo si renderà, poi, protagonista con i suoi innumerevoli interventi. Rimedia anche il cartellino giallo Turmena, perché atterra Borruto e sarà sommerso dai fischi assordanti del pubblico.

Tifo infernale. Pareggia Mancuso dopo 34 secondi. Punizione di Bolo e zampata del pivot classe 1998. Esulta il carioca, indice destro in alto, spalanca le braccia, prega e si inginocchia. Sale la temperatura, notevole intensità e ritmi pazzeschi. Le compagini vanno al tiro ripetutamente, Bellobuono (mano sinistra aperta su Giovanni Pulvirenti) e Sebastiano Tornatore non stanno a guardare.

Il Napoli si porta in vantaggio grazie alla triangolazione Borruto-Salas-Borruto (2-1). Mancuso e Bolo si sacrificano in difesa. Sul finire del primo tempo arriva la sentenza dell’ex Italservice Pesaro, che ha già vinto il tricolore con Colini. 3-1 a 17 secondi dallo scadere della prima frazione e +2 grazie a Bolo. Palla sotto le gambe di Tornatore.

Nella ripresa entra Joao Timm tra i pali della Meta. Possesso Napoli. Rimedia un colpo alla spalla destra il paraguaiano Javier Adolfo Salas.

Il laterale classe 1993 stringerà i denti, alternandosi tra campo e panchina, versando anche lacrime per il dolore.

Ne approfitta Musumeci, che sigla il 3-2 con una vera prodezza e riapre il match. Mario Salamone è costretto a fermare bruscamente Borruto in transizione: ammonizione inevitabile per il numero 8 etneo. Bolo si prende la scena. Prima cala il 4-2, poi in scivolata provvede pure all’autorete del 4-3. Azzurri sfortunati in tale circostanza. Bellobuono sale in cattedra, Borruto rimedia il giallo su Turmena, che sarà schierato come power play. Il bomber argentino fa calare il sipario. Dalla sua area sigla il definitivo 5-3. «Napoli con il tricolore e il settore esploderà», lo striscione evocativo dei tifosi, che sognano ad occhi aperti.

Pranzo presidenziale. Il numero uno azzurro Serafino Perugino e il patron della Meta Catania, Enrico Musumeci, con il presidente della Feldi Eboli, Gaetano Di Domenico. Lo scudetto, comunque vada, è destinato a restare al Sud. Si torna in campo venerdì 14 giugno al PalaCatania per gara 2.