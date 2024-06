Napoli Futsal-Meta Catania, finale scudetto al PalaJacazzi

Per scrivere la Storia. Serviranno inchiostro azzurro, testa e cuore. E’ il momento della verità e della responsabilità. Occasione d’oro da capitalizzare al massimo. Il Prezioso Casa Napoli Futsal è pronto ad affrontare la sua prima finale scudetto. Si avvicina il giorno tanto atteso dal club presieduto da Serafino Perugino e il duello con la Bricocity Meta Catania si disputerà domani sera (ore 20.30) al PalaJacazzi di Aversa. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport (canale 204).

Figli del Vesuvio. Il tricolore resterà al Sud, questa l’unica certezza alla vigilia di un confronto da non perdere. Per i siciliani si tratta della seconda finale, dopo quella disputata nel 2021. Trionfò allora l’Italservice Pesaro, allenato proprio da Fulvio Colini, all’attuale tecnico dei partenopei.

Ci siamo, derby delle Due Sicilie. «Abbiamo vissuto una emozionante semifinale (gara 3) contro L84», ricorda fiero il capitano Fernando Perugino.

Successo esterno, in rimonta e ai supplementari. «Siamo arrivati in finale con merito, ora cerchiamo di recuperare energie», dice il numero 6. Serie playoff davvero faticosa.

Precedenti stagionali. «Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare. Abbiamo voglia di vincere il primo round», dichiara il centrale difensivo. Tra le mura amiche terminò 2-2 la gara di andata, al ritorno, invece, i partenopei s’imposero 1-5 in trasferta.

Avversari. Grande ex di turno il brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena. I rossoblu dispongono di un roster di qualità. Due nomi su tutti: il capitano Carmelo Musumeci e il portiere Sebastiano Tornatore. In panchina lo spagnolo Juan Ramon Calvo Rodrigues (per brevità Juanra), alla sua prima esperienza in Italia, che ha inciso particolarmente sull’andamento della squadra. Grazie ad un gioco ben delineato, la formazione etnea è riuscita a imporsi ai danni dell’Ecocity Genzano e del Pesaro.

Testa giusta. «La classifica della regular season ha dimostrato che non esistono favorite. Sono state eliminate Olimpus Roma e L84. Abbiamo superato la Feldi Eboli, ovvero i campioni d’Italia in carica», osserva il centrale difensivo napoletano.

Per coronare un sogno. «I playoff sono un campionato a parte. Catania è una grandissima squadra. I siciliani sono arrivati quarti, ma hanno dimostrato di essere ancora più forti. Si prospettano delle partite molto difficili. Sappiamo il nostro valore», assicura convinto il classe 1996.

Isolani. «Abbiamo affrontato il Catania in campionato e sono state due gare complicate. Verranno carichi e sicuri delle loro forze, ma noi abbiamo fiducia nelle nostre qualità», avverte il figlio d’arte.

Pubblico. Nuovamente tribuna colorata. «Quest’anno, come non mai, i tifosi ci dimostrano affetto tutti i giorni. Sono una marcia in più. Domani ci sarà una atmosfera incredibile, può fare la differenza», auspica Fernando Perugino.

PalaJacazzi soldout in meno di 24 ore. Si punta alla doppietta, dopo lo storico successo in Coppa Italia. E soltanto otto squadre nella storia del futsal sono riuscite a compiere la doppia impresa. L’ultima società a riuscirci, non a caso, l’Italservice Pesaro, guidata dallo Special One (2020-2021).

Leader. «Quest’anno siamo un gruppo straordinario, che si basa sul lavoro e sul rispetto. Abbiamo portato avanti una linea anche nei momenti difficili. Domani sera non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto al solito: meritiamo di essere qui», conclude orgoglioso Fernando Perugino.