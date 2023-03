Napoli Futsal, Nicola Ferri subentra a David Marin

Smacco Final Four. Ha pesato la sconfitta in semifinale di Coppa Italia, giunta alla «lotteria» dei rigori contro l'Italservice Pesaro (4-7), per decretare il cambio in panchina. Lo spagnolo David Marin non e' piu' il tecnico del Napoli Futsal. Al suo posto subentra l'allenatore in seconda Nicola Ferri.

La societa' presieduta da Serafino Perugino «ringrazia il mister di Madrid per il percorso compiuto insieme, per la serieta' e la professionalita' dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi». Azzurri al comando della serie A, che puntavano a vincere l'ambito trofeo nazionale al PalaVesuvio, primo obiettivo stagionale saltato.

«L'esonero di mister David Marin è un fallimento di tutti, ma questo fa parte del lavoro di un allenatore», spiega Ferri, che succede all'entrenador classe 1971. «Ora dobbiamo pensare solo ad uscire da questo momento difficile», auspica fiducioso il coach partenopeo, sempre presente dalla nascita del club a partire dal 2012.

Calendario fitto. Due impegni difficili a stretto giro. «Abbiamo le trasferte contro Meta Catania e Feldi Eboli in una settimana», avverte Ferri. Mercoledi' 29 marzo in Sicilia e sabato 1° aprile al PalaSele. Primo problema all'orizzonte da gestire. «Saremo decimati dalle squalifiche nel confronto con gli isolani». La nuova ed esaltante avventura di Nicola Ferri sul ponte di comando della corazzata partenopea inizia proprio cosi'.