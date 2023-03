Napoli Futsal-Olimpus Roma, l'anticipo del venerdì sera a Cercola

Scontro al vertice. L’anticipo della 23esima giornata mette davanti la capolista e la quarta forza della serie A. Tanti sono i motivi per non perdere Napoli Futsal-Olimpus Roma. «Sarà una partita difficile come tutte le altre», dice alla vigilia Mateus Neuhaus Garcia. «Faremo tutto il possibile per vincere», assicura convinto l’ex di turno. «Si prospetta un mese di marzo davvero infuocato», avverte il classe 1997.

«Ci stiamo allenando con intensità e proviamo a dare sempre il massimo», osserva l’universale brasiliano, che ricorda il 5-4 dell’andata, condizionato dalla condensa. «Non è stata una bella partita, ma a Cercola contiamo di riscattarci», promette il mancino. Fischio d’inizio alle ore 20.30. «Vogliamo essere in testa fino alla fine», auspica fiducioso Mateus. «Questa è la mia migliore stagione in Italia: devo ringraziare il mister e i compagni che continuano a darmi fiducia».

Avversari straordinari. Blues reduci da due sconfitte consecutive con L84 e Pescara. Gli azzurri tornano sul parquet dopo la battuta d’arresto esterna contro la Came Dosson. «In Veneto non abbiamo saputo concretizzare le nostre occasioni», afferma lo spagnolo David Marìn. «Dobbiamo prenderci la responsabilità di fare punti. L’Olimpus Roma ha un roster di qualità», argomenta l’entrenador di Madrid.

«E’ importante conservare il vantaggio in classifica sulla seconda. Solo i tre punti ci consentono di tenere le distanze e giocare tra le mura amiche la terza partita playoff», prosegue Marìn. «Sarebbe bello chiudere il campionato al primo posto», sogna il classe 1971. «Domani sera affrontiamo una diretta concorrente e abbiamo tanti motivi per regalare una gioia ai nostri tifosi», conclude l’allenatore del Napoli.