Napoli Futsal-Pesaro 4-7 ai rigori e addio finale di coppa Italia

Sogno infranto. Soltanto ai rigori si decide la seconda finalista della Coppa Italia. Il Real San Giuseppe di Fausto Scarpitti affronterà domani pomeriggio (ore 18) l'Italservice Pesaro di Fulvio Colini, che ha superato in semifinale il Napoli Futsal 7-4 al PalaVesuvio. Contro i campioni in carica nulla da fare per il club di Serafino Perugino, che vede sfumare cosi' un obiettivo a portata di mano. Fatali gli errori di Rodolfo Fortino e Mateus.

Perfetto equilibrio. La prima frazione si chiude sul 2-2. Felipe Mancha sblocca il risultato (9'30"). Gli azzurri raddoppiano, complice l'autogol di Ruan Alflen (11'51"). I marchigiani rispondono prontamente con l'universale Murilo Schiochet (16'03") e con il numero 31 che si riscatta, facendosi perdonare il precedente pasticcio (17'29").

Spettacolo a Ponticelli. Il tifo sostiene i partenopei. Il paraguaiano Javier Adolfo Salas riporta avanti i ragazzi di David Marin (25'55"). Capitan Felipe Tonidandel ristabilisce il pari: 3-3 (32'55"). La semifinale rimanda tutto ai supplementari.

Fortuna, bravura, precisione e freddezza premiano i campioni d'Italia. De Oliveira e Mauro Canal non sbagliano, si fanno parare il penalty Fortino e Mateus. Gli altri tiratori centrano il bersaglio: Pires, Salas e Schiochet chiudono la serie.

In rimonta il Real San Giuseppe archivia il confronto con la Feldi Eboli (3-5). Da segnalare le doppiette di Andre' Fantecele e Alessandro Patias.