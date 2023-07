Napoli Futsal, rivoluzione e nuovo corso

Rivoluzione e nuovo corso. In atto tante modifiche in casa Napoli Futsal e non pochi saluti. Si cambia aria e strategia all’ombra del Vesuvio, dove si riparte dalla certezza Fulvio Colini, lo Special One del calcio a 5.

Grazie Robocop. Gol, giocate e prodezze. Leader sul parquet, campione senza tempo. Saluta Rodolfo Fortino, il pivot classe 1983, capocannoniere straordinario della cavalcata in serie A1 (35 reti a 39 anni). E poi tra i migliori giocatori e realizzatori della stagione 2022-2023. Inoltre il percorso da allenatore dell’under 19 azzurra. Avrebbe voluto vincere lo scudetto nell’urbe di Partenope, proprio come capitan Giovanni Di Lorenzo e soci, invece copre il volto tra le lacrime. Un vero professionista, fuoriclasse ineguagliabile, educatore e faro.

Grazie universale. Dedizione, mentalità, palmares. Il club presieduto da Serafino Perugino ringrazia Humberto Honorio per il contributo dato in questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali.

Triplice addio. Il Napoli saluta e ringrazia il portiere Lorenzo Pietrangelo e i laterali Felipe Mancha e Rafinha.

Nel corso della stagione non è mai mancato il loro sostegno.

Il Napoli Futsal ringrazia Allenamento Funzionale Italia, ovvero Claudio De Michele, Mirko Esposito e Salvio De Michele per la serietà, la competenza e la professionalità dimostrate.

Il Napoli Futsal dice grazie al preparatore dei portieri Cipriano Illiano, con cui ha condiviso un percorso di successi negli ultimi 7 anni dalla C1 alla serie A.

Il club partenopeo saluta e ringrazia Eduardo Glauber, coordinatore tecnico del settore giovanile.