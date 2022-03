Napoli, Gaetano va in Under 21: Italia Under 19 per Ambrosino

Non solo Insigne, Di Lorenzo e Politano, convocati dal ct Mancini per l'Italia in vista dei prossimi playoff Mondiale. Anche altri due napoletani sono stati convocati nelle nazionali minori: le porte dell'Under 21 si sono spalancate per Gianluca Gaetano, fantasista azzurro impegnato in prestito con la Cremonese in questa stagione, mentre in Under 19 ci sarà Giuseppe Ambrosino, capocannoniere della formazione Primavera e protagonista del campionato di categoria.

