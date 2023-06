Napoli, Gasperini via dalla lista di De Laurentiis: resta all'Atalanta

Nessun dubbio: Gian Piero Gasperini non cambierà squadra. Come riportato da Sky Sport, dopo l'incontro svolto in giornata con la proprietà dell'Atalanta, l'ex allenatore di Inter e Genoa ha deciso di restare alla guida del club nerazzurro - che allena dal 2016 - anche il prossimo anno, dopo aver riconquistato in questa stagione la qualificazione europea.

Una notizia che interessa anche il Napoli. Più volte, infatti, in passato Gasperini è stato accostato alla panchina azzurra e dopo l'addio di Spalletti quello dell'allenatore nerazzurro poteva essere un profilo osservato. Un nome in meno, dunque, per Aurelio De Laurentiis, un nome da depennare in quella lista da «venti nomi» che il presidente aveva raccontato qualche giorno fa.