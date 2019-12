LEGGI ANCHE

Mattinata di allenamento per il Napoli di. Il neo allenatore azzurro ha deciso ieri sera di non concedere alcun riposo alla squadra dopo la sconfitta contro il Parma e questa mattina si sono ritrovati tutti al Centro di Castel Volturno.Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri sera al San Paolo, punto di domanda importante sulla difesa: contro il Sassuolo, infatti, mancheranno siache. Stamattina terapie per entrambi. Buone notizie invece per Ghoulam che torna in gruppo per l'intero allenamento.