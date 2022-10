Napoli, è Gattuso show in Spagna: prende quasi a calci Diakhaby

È sempre più Gattuso show in Liga: l'ex allenatore del Napoli sta facendo bene sulla panchina del Valencia - ieri vittoria sul campo dell'Osasuna - ma sta soprattutto facendo sorridere gli spettatori per quei comportamenti fumantini che i tifosi del Napoli ben ricordano anche in azzurro. In occasione dell'espulsione di Diakhaby dalla panchina, Ringhio prima cerca spiegazioni dall'arbitro, poi se la prende con il suo calciatore e quasi lo prende a calci.