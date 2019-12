LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima vittoria è arrivata sabato contro l'ultima in classifica, orae il suo Genk ci hanno preso gusto. «Ma il Napoli è una squadra di grande qualità, si giocano tanto domani perché vogliono andare agli ottavi e dovremo dare il 100 percento in campo», ha ammesso l'allenatore tedesco intervenuto in conferenza stampa al San Paolo. «So chee ilnon vivono un momento delicato, ma sappiamo come funziona in questo mondo e andremo in campo per vincere. Ci servirà un pizzico di fortuna, ma faremo del nostro meglio».Con i fari puntati su Berge , che alpiace tanto. «Sander è un ottimo calciatore, ideale per ogni squadra. Spero possa fare una grande partita domani sera perché servirebbe a tutta la squadra. Non so se andrà via, spero possa restare con noi per tanto tempo ancora. Abbiamo vissuto settimane dure con partite importanti in cui abbiamo speso tanto, ma questa è lae non puoi tirarti indietro. Andranno in campo i migliori», ha detto sulla formazione. Insieme a lui anche il bomber. «Segnare in Champions sarebbe fantastico, ma la cosa più importante resta la squadra. Se segno e non vinciamo non serve a molto. Lo stadio di Maradona è un'emozione per tutti noi, ma non temo nessuno della squadra avversaria: sarà bello giocare contro un ex come Koulibaly ».