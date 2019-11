Napoli-Genoa, Motta difende Ancelotti: «Persona fantastica, farà bene»

LEGGI ANCHE

Un sorridente Thiago Motta strappa un punto pesante al San Paolo e festeggia ai microfoni di Dazn. «Sono contento per la prestazione, la strada intrapresa è quella giusta», ha detto. «Ancelotti lo vedo sempre bene, è una persona fantastica con cui ho condiviso momenti bellissimi. Continuerà a fare bene. Noi stiamo crescendo, abbiamo provato a fare la nostra partita e alla fine potevamo anche segnare. Sono soddisfatto della mia squadra, se giocheremo sempre così proveremo a vincere sempre. Abbiamo fatto una prestazione importante in casa del Napoli, quindi i miei meritano i complimenti».«Il Napoli gioca con due attaccanti, più due centrocampisti di gran qualità. Dovevamo sfruttare, quando avevamo la palla, l'opportunità di costruire da quella zona di campo», ha aggiunto Motta. «Abbiamo affrontato una squadra importante che gioca sempre la Champions League, noi però siamo stati coraggiosi ad andare sempre in avanti. Pandev? Non c'è bisogno che io mi complimenti con lui, sappiamo tutti che grande giocatore è. Sono contentissimo di averlo in squadra con noi. Secondo me possiamo anche sfruttarlo un po' di più tra le linee. Ha fatto un'altra grande partita».