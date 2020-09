LEGGI ANCHE

Altro caso di positività al Coronavirus in Serie A, questa volta in casa Genoa, la squadra che domani affronterà il Napoli al San Paolo per il secondo turno di campionato.Mattia Perin, portiere rossoblu, è infatti risultato positivo al Covid-19 e non è stato convocato per la trasferta di Napoli, come comunicato dall'allenatore Rolando Maran, in conferenza stampa.