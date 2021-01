Il Napoli vola in semifinale di Coppa Italia battendo 4-2 lo Spezia e a distanza anche gli eurorivali del Granada passano il turno nella coppa nazionale. La squadra di Diego Martinez, infatti, ieri sera ha battuto in agilità il Club Deportivo Navalcarnero, società calcistica di Madrid che attualmente gioca in Segunda Division B, terza Serie del calcio spagnolo.

LEGGI ANCHE Elmas, gol con dedica speciale: «Sono triste, sii orgoglioso di me»

Il Granada, che affronterà il Napoli di Gattuso in Europa League tra poche settimane, esattamente come gli azzurri è andato al riposo sul 4-0 grazie alle reti di Sanchez, Soro, Vico e del bomber Soldado. Poi nella ripresa i gol anche di Foulquier e Molina per arrotondare il risultato fino al finale 6-0 che vale per gli andalusi il passaggio ai Quarti di finale, il cui sorteggio sarà effettuato oggi alle 13.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA