Milik, tripletta con il Marsiglia con i complimenti di Mertens

Arek Milik ha un conto aperto con l'Angers: come lo scorso anno, infatti, anche in questa stagione il polacco ex attaccante del Napoli ha messo a segno una tripletta contro la formazione allenata da Gérald Baticle, un tris importante per il Marsiglia che ha ribaltato la situazione (dall'iniziale 0-2 al 5-2 finale per i marsigliesi) e ha regalato tre punti in classifica. L'attaccante ha festeggiato sui social dove è arrivata anche la risposta dell'ex compagno Dries Mertens, che ha commentato con un'emoji del naso, caratteristica per cui veniva preso in giro ironicamente dai compagni in azzurro.

Una serata importante per Milik: l'ex azzurro, infatti, era stato molto criticato da tifosi e stampa nella prima parte di stagione - solo un gol in campionato prima di ieri - e la tripletta messa a segno riporta il sereno tra il polacco e il club francese. Durante la sessione di trasferimenti di gennaio non erano mancate le voci di mercato per Milik, che era stato seguito in Italia anche dalla Fiorentina.