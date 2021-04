Marek Hamsik fa il suo esordio nella nuova stagione. Lo slovacco ed ex capitano del Napoli, che qualche mese fa si è trasferito in Svezia al Goteborg per inseguire il sogno Europei con la sua nazionale, ha debuttato con il nuovo club: «Finalmente torno a giocare» ha scritto entusiasta Hamsik sui social. Lo slovacco è entrato nel finale del match contro l'AIK Solna vinto 2-0 dai suoi.

