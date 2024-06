Napoli, in Inghilterra la Royal Parthenope: la squadra napoletana nel campionato amatoriale

Il romanticismo è un tratto insito in uno sport come quello del calcio: la passione dei giocatori, degli allenatori e dei tifosi è un sentimento che tocca anche i più insensibili, che non possono non emozionarsi quando entrano in un curva di uno stadio.

La parabola del Napoli di Spalletti ha emozionato tutta la città, esplosa in una festa azzurra: l'emozione dello Scudetto ha colpito anche i tanti fan di calcio in giro per il mondo, che hanno rivisto in quella squadra dei valori che il calcio moderno sembra star perdendo.

Inoltre, la massiccia presenza di comunità napoletane in tutti i principali centri del mondo ha fatto in modo che lo scudetto azzurro venisse davvero festeggiato in tutto il mondo: un caso particolare è Londra.

Nella capitale inglese, infatti, il 1 maggio 2023 iniziano a circolare gruppi social che organizzano incontri per festeggiare l'imminente scudetto tra concittadini. Il Napoli vince ed anche il centro di Londra si colora di azzurro: un gruppo di tifosi, in particolare, decide che questa forte passione che contraddistingue i tifosi napoletani può diventare qualcosa di molto bello e costruttivo: è su queste premesse che viene fondato il Royal Parthenope Football Club.

Il “Napoli inglese” milita nella 6th division della Barnet Sunday League, la lega che organizza i campionati di calcio amatoriali inglesi. La loro divisa è azzurra, anche il loro simbolo che porta all'interno una stilizzazione della mitica sirena Parthenope con una corona rossa sul capo, a simboleggiare il legame del club con il Regno Unito.

Sul sito web del club è possibile vedere i loro risultati, seguire le ultime novità del club e proporre sponsorizzazioni.

Sul loro profilo Tik Tok sono molti i video divertenti che ironizzano, ad esempio, sul tipo di musica ascoltata agli allenamenti (rigorosamente canzoni in lingua napoletana, cosa inusuale su un campo da calcio inglese).

Insomma l'ennesima storia di napoletanità esportata, in questo caso grazie al mezzo di comunicazione universale per antonomasia, il calcio.