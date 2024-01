Napoli-Inter 0-1, sorride Inzaghi: «Complimenti a loro, hanno lottato come leoni»

«Complimenti al Napoli. Hanno fatto una grande partita, in dieci hanno lottato come leoni. Poi perdere al novantesimo dispiace sempre» le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che ha parlato al termine del match di Supercoppa «Io devo fare i complimenti ai miei, giocare una finale dopo 60 ore dalla semifinale è una cosa inedita. Qualcosa abbiamo pagato ma abbiamo avuto una grandissima concentrazione».

«Sono soddisfatto per la squadra, per quanto lavorano. E per la società che in questi tre anni non ci ha fatto mai mancare nulla» ha spiegato Inzaghi a fine match dopo l'ennesimo successo in Supercoppa «Segreti ce ne sono pochi. Ci vuole una grande squadra come ho all’Inter e come avevo alla Lazio. Era una cosa nuova, ero ottimista ma c’è stata una finale tre giorni dopo una semifinale. Avevo qualche affaticato, però il merito principale è della squadra».