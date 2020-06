LEGGI ANCHE

La giornata napoletana dell’Inter comincia alle 12.08, quando il volo nerazzurro proveniente da Linate poggia le ruote su una Capodichino tristemente semivuota. La squadra di Conte mostra il sorriso alle telecamere social del club, poi si sposta verso il lungomare: sarà l’, infatti, il quartier generale dei nerazzurri per queste dodici ore napoletane.Pranzo con riposo sempre in albergo, poi la riunione tecnica tenuta da Conte e il suo staff, quindi la partenza verso lo Stadio San Paolo intorno alle 19. Tanta curiosità all’esterno dell’albergo che dá sul mare, una sessantina tra tifosi, curiosi e passanti hanno assistito all’arrivo della squadra e intonato qualche coro in favore del Napoli., il solo acclamato tra gli avversari. La giornata napoletana dell’Inter si concluderà subito dopo il fischio finale coi nerazzurri che rientreranno a Milano come da protocollo.