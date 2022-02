Inter, Dzeko aspetta solo il Napoli: «Siamo primi e vogliamo restare qui»

«Conte ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi due anni qui. Nessuno si aspettava che l'Inter fosse dove siamo ora, ma non avevo paura di venire qui». Queste le parole di Edin Dzeko al Daily Mail. L'attaccante nerazzurro stasera affronterà il Napoli al Maradona e spera che la sua Inter possa riconfermarsi dopo lo scudetto dello scorso anno. «Conosco le mie qualità e ci sono molti grandi giocatori qui. Stiamo andando alla grande. Speriamo di poter continuare in questo modo. Abbiamo vinto la Supercoppa dopo dieci anni. Siamo arrivati ​​agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in dieci anni. Siamo ancora primi in campionato e vogliamo restarci. Dobbiamo continuare così».

«L'estate scorsa è stata la prima volta che ho pensato tra me e me: Non vado da nessuna parte. L'anno prima c'era stato qualcosa con la Juventus; due anni prima c'era qualcosa con l'Inter, la trattativa era praticamente conclusa» ha spiegato l'attaccante bosniaco. «L'estate scorsa non mi aspettavo di andarmene dopo l'arrivo di José Mourinho. Gli ho parlato quando è arrivato e sapeva che avevo ancora un anno di contratto. È stato un onore che un allenatore così grande fosse arrivato nel club ma poi è arrivato Abraham e io sono finito all'Inter».