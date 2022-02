Napoli-Inter, ricorso per squalifiche: «Ma non deve essere alibi per noi»

«Sono valutazioni che spettano al Giudice Sportivo in base ai referti arbitrali, ci rimettiamo a un’attenta valutazione che faremo domani, non entro nel merito». Così Beppe Marotta parla ai microfoni Mediaset prima della gara contro la Roma in Coppa Italia. Oggi sono arrivate le squalifiche per Bastoni e Inzaghi in vista di Napoli. «Ricorso? Valuteremo, sicuramente dovremo imparare a gestire i momenti di sconforto e più complicati, dobbiamo migliorarci».

LEGGI ANCHE Napoli-Inter senza Inzaghi e Bastoni: un turno al tecnico, due al difensore

Marotta, però, guarda già avanti. «Questa situazione non deve essere un alibi per noi: abbiamo perso il derby, dobbiamo farne tesoro e pensare al presente così come al futuro che è la partita contro il Napoli. Con la determinazione e il piglio giusti per raggiungere importanti traguardi» ha detto il direttore interista.