Napoli-Inter senza Inzaghi e Bastoni: un turno al tecnico, due al difensore

La mano dura del giudice sportivo contro l'Inter: squalifica di due giornate per Alessandro Bastoni e una giornata di stop per Simone Inzaghi, questo il responso del giudice sportivo sulla squadra nerazzura, decisioni durissime in vista del big match di Napoli di sabato prossimo. Un turno di stop e ammenda da 15mila euro per Inzaghi «per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose» si legge dal comunicato.

Stangata anche per il difensore Bastoni «per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un assistente». Ci sarà, invece, Lautaro Martinez, finito nel vortice per lo sputo-non sputo delle scorse ore: solo ammenda per l'attaccante argentino.