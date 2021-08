Napoli, l'ex Jorginho ammette: «Pallone d'Oro? Ci sto pensando»

Un'estate da protagonista tra la Champions League e la Supercoppa Europea vinte col Chelsea e l'europeo vinto con l'Italia. Per Jorginho si sono aperte le porte del paradiso calcistico negli ultimi mesi: «Il passaggio in Premier League mi ha aiutato dal punto di vista fisico. Prima di venire qui facevo interdizione di lettura, poi sono arrivato in Inghilterra e mi sono adattato» ha detto Jorginho, passato nel 2018 al Chelsea dopo gli anni con la maglia del Napoli.

E ora anche un pensiero al Pallone d'Oro. «Dopo tante chiacchiere alla fine il pensiero ce lo fai, è normale» ha detto l'ex Napoli a Amazon Prime dopo la vittoria in Supercoppa. «Tutto è iniziato a Verona. Ci sono arrivato nel 2006, a 15 anni, quando avevo venti euro a settimana. Prendevo un milkshake, costava un euro, mi sedevo sugli scalini a Piazza Bra e mi facevo il pomeriggio lì a vedere la gente passare. Sono tornato lì e mi è venuto in mente di prendere la stessa bibita di un euro, di sedermi su quegli scalini, dopo tutti questi anni di lavoro e sacrificio».