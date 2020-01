Giampaolo Calvarese di Teramo arbitrerà il derby Roma-Lazio, in programma domenica alle 18 e valido per la 2/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Napoli-Juventus, posticipo delle 20,45, sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gianluca Manganiello di Pinerolo fischierà in Inter-Cagliari, match in programma sempre domenica ma alle 12,30. L'anticipo di domani sera (alle 20,45) in programma nello stadio Rigamonti fra Brescia e Milan verrà arbitrato invece da Paolo Valeri di Roma 2. © RIPRODUZIONE RISERVATA